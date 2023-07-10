إحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة شقيقه في كفر الشيخ لمفتي الجمهورية.. صور

قرَّرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم، الإثنين، بإجماع الآراء إحالة أوراق المتهم بقـ،،تل شقيقه بقرية إسحاقة التابعة لمركز كفر الشيخ إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي حول توقيع عقوبة الإعدام بحق المتهم، وتحديد جلسة 14 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.

صدر هذا القرار برئاسة المستشار شريف قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، أحمد فتحي عبد العال، محمد عزمي أبو زيد، وسكرتارية محمد أبو طالب، أمين سر الجلسة.

وكشفت اوراق القضية رقم 18083 لسنة 2022م، جنح مركز كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3279 جنايات كلي كفر الشيخ، أن المتهم محمد.ف.خ، 24 سنة، عامل عادي، مقيم بقرية إسحاقة مركز كفر الشيخ، في 24 سبتمبر 2022م، قـ،،تل المجني عليه، شقيقه، طلحة.ف.خ - عمداً - مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية علي ذلك وأعد لهذا الغرض سلاحاً أبيض «سكين» وتوجه إليه بمحل تواجده بمسكنه وما أن ظفر به حتى عاجله بطعنة بالسلاح أنف البيان استقرت بصدره قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهم أحرز سلاحاً أبيض «سكين»، والمستخدم فى ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق دون أن يوجد لإحرازها مسوغ قانوني من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

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