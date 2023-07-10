كفر الشيخ.. استخراج جثمان الغريق الثاني بمطوبس

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الجهود المبذولة من قبل رجال الإنقاذ وغطاسي الخير ، بمساعدة الصيادين، لاستخراج جثمان الشاب علي أبو شنب، من قرية أبو شنب التابعة لسيدي سالم، الذي غرق في منطقة غير مصرح بها بالنزول في مياه البحر المتوسط بمطوبس لخطورتها.

جاء ذلك بحضور اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، ومحمود فوزي، رئيس قرية الجزيرة الخضراء، واللواء عصام النجار، مساعد مدير الأمن، والعقيد محمد السعيد، نائب مأمور مطوبس، والرائد أحمد الفقي، رئيس مباحث مطوبس.

وتمكن رجال الإنقاذ من انتشال علي أبو شنب، من قرية أبو شنب التابعة لسيدي سالم، وجرى نقل جثمانه عبر سيارة الإسعاف لمشرحة مستشفى فوة المركزي.

ويقدم محافظ كفر الشيخ، واجب العزاء لأسرة الشابين، سائلاً الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ويدخلهما فسيح جناته، ويلهم ذويهما الصبر والسلوان.