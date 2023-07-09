بدء المرحلة الثالثة من حملات الموجة 21 لإزالة التعديات بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن بدء حملات المرحلة الثالثة من الموجة 21، وتستمر حتى 28 يوليو الجاري، وذلك بالتنسيق مع أقسام ومراكز الشرطة وجميع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات علي أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وأهمية الحفاظ على حق الدولة، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، والمتابعة المستمرة من السيد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

ووجه محافظ كفر الشيخ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفين، مشيراً إلى أن هناك متابعة من غرفة العمليات بالمحافظة، لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة المعوقات من خلال إدارة الأملاك بالمحافظة، وجهات الولاية، وأقسام الشرطة، والوحدات المحلية للمراكز والمدن، حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.