جامعة كفر الشيخ تنعى الدكتور عبد الجواد بهوت وكيل كلية التربية الأسبق

نعى الدكتور ياسر الجندي، عميد كلية التربية جامعة كفر الشيخ، ببالغ الحزن والأسى الدكتور عبد الجواد عبد الجواد بهوت، أستاذ مناهج وطرق تدريس الرياضيات ووكيل الكلية الأسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذي وافته المنية عن عمر ناهز 62 عاماً.

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى دفتر عزاء ينعى الدكتور عبد الجواد بهوت، الذي كان يحظى بدماثة الأخلاق والتواضع والأدب الجم والعلم الغزير، وسط دعوات له بأن يتغمده الله بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، ويلهم أهله وذويه وطلابه وجميع أحبائه الصبر والسلوان.

يذكر أن الدكتور عبد الجواد بهوت، من أبناء برج البرلس بمحافطة كفر الشيخ، وله العديد من المؤلفات القيمة التي أثرت المكتبة العربية في مجال مناهج وطرق تدريس الرياضيات، وناقش وأشرف على عشرات رسائل الماجستير والدكتوراه.