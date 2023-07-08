كفر الشيخ .. تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شقيقه في قرية إسحاقة

قرَّرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم، السبت تأجيل محاكمة المتهم بقتل شقيقه بقرية إسحاقة التابعة لمركز كفر الشيخ إلى جلسة الإثنين المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار شريف قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، أحمد فتحي عبد العال، محمد عزمي أبو زيد، وسكرتارية محمد أبو طالب، أمين سر الجلسة.

كشفت أوراق القضية رقم 18083 لسنة 2022م، جنح مركز كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3279 جنايات كلي كفر الشيخ، أن المتهم محمد.ف.خ، 24 سنة، عامل عادي، مقيم بقرية إسحاقة مركز كفر الشيخ، في 24 سبتمبر 2022م، قـ،،تل المجني عليه، شقيقه، طلحة.ف.خ - عمداً - مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية علي ذلك وأعد لهذا الغرض سلاحاً أبيض.

كما تبين أن المتهم توجه إلى شقيقه -المجني عليه- بمحل تواجده بمسكنه وما أن ظفر به حتى عاجله بطعنة بالسلاح أنف البيان استقرت بصدره قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهم أحرز سلاحاً أبيض ، والمستخدم فى إرتكاب الجريمة محل الاتهام السابق دون أن يوجد لإحرازها مسوغ قانوني من الضرورة الشخصية أو الحرفية.