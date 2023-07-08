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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شاب في حادث تصادم بكفر الشيخ

جثة
جثة

لقي شاب مقيم بإحدى قرى مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، مصرعه، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجته النارية «موتوسيكل» كان يقودها مع سيارة ميكروباص على طريق «محلة دياي / الصافية».

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وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً يفيد وصول م.ش 25 سنة، إلى مستشفى دسوق العام جثة هامدة إثر تعرضه لحادث مروري.

وتبين أنه أثناء قيادة الشاب المتوفى دراجته النارية «موتوسيكل» بطريق «محلة دياي / الصافية»، اصطدمت به سيارة ميكروباص، ما أدت إلى وفاته.

بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المتوفى، أفاد أن سبب الوفاة نزيف داخلي بالمخ أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب ولا توجد شبهة جنائية.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 8893 لسنة 2023م، جنح مركز دسوق، وأخطرت جهات التحقيق بالواقعة.

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