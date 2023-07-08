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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طالبة من مدينة نصر تنهي حياتها بمنزل خالها في كفر الشيخ

جثة
جثة

أنهت طالبة مقيمة بمدينة نصر حياتها، أثناء تواجدها بمنزل خالها بإحدى قرى مركز فوة بمحافظة كفر الشيخ، إثر مرورها بحالة نفسية سيئة.

 

كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً يفيد قيام «ن.أ» 16 سنة، طالبة، تقيم مدينة نصر، القاهرة، بإنهاء حياتها أثناء تواجدها بمنزل خالها «ع.ي»، مقيم بإحدى قرى مركز فوة، وذلك عن طريق ربط قطعة قماش «إيشارب» بنافذة غرفة المعيشة.

انتقل على الفور، ضباط البحث الجنائي، إلى محل الواقعة، وتبين  وجود الطالبة التي أقدمت على إنهاء حياتها ترتدي كامل ملابسها، وتبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية سوى آثار إحمرار لحز حول الرقبة غير مكتمل، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى فوة المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وكشفت المعلومات الأولية، قيام المتوفاة بإنهاء حياتها وذلك لمرورها بحالة نفسية سيئة، ولا توجد شبهة جنائية، وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي وبيان سبب الوفاة، أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية فيما عدا آثار لحز غير مكتمل حول الرقبة، وأن سبب الوفاة الخنق.

البحث الجنائي اللواء خالد عبد السلام بدر أمن كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ توقيع الكشف الطبى مدينة نصر

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