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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بكاء أم على ابنيها.. تفاصيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شقيقه بكفر الشيخ| شاهد

المتهم خلف القضبان
المتهم خلف القضبان

شهدت محاكمة المتهم بإنهاء حياة شقيقه في قرية إسحاقة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، مواقف مؤثرة، منها بكاء والدة المتهم والمجني عليه حزناً على حال ولديها، فأحدهما في القبر والآخر يقبع خلف القضبان.

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كفر الشيخ .. تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شقيقه في قرية إسحاقة

واستمعت هيئة المحكمة برئاسة المستشار شريف قورة، رئيس الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، إلى أرملة المجني عليه، والتي قالت «جوزي طلحة هو اللي اتصل على النجدة»، مؤكدة أن زوجها المتوفى هو صاحب الخط ومسجل باسمه في الشركة، وذلك رداً على سؤال المحكمة بمن هو صاحب الخط الذي اتصل على شرطة النجدة.

أرملة المجني عليه: قال له هقتلك وآخد حباية غلة

وأشارت إلى أن زوجها المتوفى أخبر شرطة النجدة بأن المتهم شقيقه بيهدده وبتعدى عليه بالسباب والشتم، وذلك رداً أيضاً على سؤال هيئة المحكمة بأنه ورد ببلاغ النجدة قيام المتهم بالتعدي على المجني عليه بالسب والشتم والضرب، فردت حصل شتيمة وأنا كنت راجعة من الغيط هدده بالسكينة وقال له هقتلك ويتم عيالك وآخد حباية غلة»، موضحة أن الشقتين -شقة المتهم وشقة المجني عليه- متجاورين لبعضهما البعض.

المتهم: مرات اخويا السبب وكانت بترش أعمال

كما استمعت المحكمة -أيضاً- إلى المتهم بإنهاء حياة شقيقه، الذي قال «سيادتك في بداية المشاكل كلها من يوم ما حصلت لي إن مرات أخويا كل ما أجي أتجوز ترش لي مياه على السلم وتعمل لي أعمال تطفشني إني أجوز.. اجوزت واحدة من كفر الشيخ طفشتها لي وبقت تعمل لي أعمال وكتابة وقالت لي أوعدك طول ما أنا عايشة في البيت مفيش مرة هتعيش لك».

المتهم أثناء المحاكمة 

واستكمل المتهم قائلاً: «وبقى أخويا يسمع كلامها بقى ماشي وراها تقوله يمين يمين شمال شمال وتعاير أخويا الكبير صبحي بمرضه وتشتم جوزها وتمسك فيه واتجوزت الثالثة وعلطول كانت تغلط فيها وتمسك فيها وترش قدام البيت مياه حمراء وأعمال وسحر».

والدة المتهم والمجني عليه 

الأم تذرف دمعاً: عيالي حبايبي..أنا مريضة قلب وربنا يعلم بيا


وبحرقة شديدة وعيون تنهمر من الدموع، قالت والدة المتهم والمجني عليه، أمام المحكمة، بعد أن أدت القسم بأن تشهد شهادة حق «محمد مظلوم والسبب مرات أخوه نازلة شتيمة في محمد نهار ما كانوا بيتعاركوا كنا بعد الضهر بشوية وقالت لي اسكتي وحياة أمي لأكوكي عليه»، مواصلة حديثها وعينها تذرف دموعاً «مفيش مكوي اللي أنا لقيت سوسو إدت السكينة لجوزها وبيلووا فيها وبعدين لقيت اللي حصل حصل.. محمد مظلوم .. عيالي حبايبي .. أنا مريضة قلب وماشية بالضغط والحساسية قاعدة ذليلة ومحسورة وربنا يعلم بيا».

 

وفي سياق متصل، قرَّرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم، السبت تأجيل محاكمة المتهم بقتل شقيقه بقرية إسحاقة التابعة لمركز كفر الشيخ إلى جلسة الإثنين المقبل للنطق بالحكم.. صدر القرار برئاسة المستشار شريف قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، أحمد فتحي عبد العال، محمد عزمي أبو زيد، وسكرتارية محمد أبو طالب، أمين سر الجلسة.

مع سبق الإصرار 

كشفت أوراق القضية رقم 18083 لسنة 2022م، جنح مركز كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3279 جنايات كلي كفر الشيخ، أن المتهم محمد.ف.خ، 24 سنة، عامل عادي، مقيم بقرية إسحاقة مركز كفر الشيخ، في 24 سبتمبر 2022م، قـ،،تل المجني عليه، شقيقه، طلحة.ف.خ - عمداً - مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية علي ذلك وأعد لهذا الغرض سلاحاً أبيض «سكين» وتوجه إليه بمحل تواجده بمسكنه وما أن ظفر به حتى عاجله بطعنة بالسلاح أنف البيان استقرت بصدره قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأن المتهم أحرز سلاحاً أبيض «سكين»، والمستخدم فى ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق دون أن يوجد لإحرازها مسوغ قانوني من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

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