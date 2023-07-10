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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع البحث عن شاب غرق في مطوبس

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الجهود المبذولة من قبل رجال الإنقاذ بمساعدة الصيادين، لاستخراج جثمان شابين من مياه البحر المتوسط، من منطقة غير مصرح بها بالنزول في مياه البحر المتوسط بمطوبس لخطورتها.
 

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وتمكن رجال الإنقاذ والصيادون من انتشال جثمان أحمد محمد من قرية أبو غنيمة بمركز سيدى سالم، من مياه البحر المتوسط، وجارٍ تكثيف الجهود من أجل  البحث عن الغريق علي أبو شنب، من قرية أبو شنب التابعة لمركز سيدي سالم.

ووجه محافظ كفر الشيخ الشكر لرجال الإنقاذ حماده الصاوي، ومصطفى بهنسي، وأحمد علي وأحمد حسن، غطاسين متطوعين، وللصيادين، ولكل من شارك في أعمال البحث والإنقاذ.

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