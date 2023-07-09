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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حفاظاً على حياتهم.. محافظ كفر الشيخ يناشد المصطافين توخي الحذر لارتفاع الأمواج

أمواج البحر
أمواج البحر

ناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المصطافين بتوخي الحذر، وعدم المجازفة والدخول لأماكن خطرة والاستمتاع بمياه البحر بالاماكن الآمنة والالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ بكافة الشواطئ مصيف بلطيم، نظراً لارتفاع الأمواج من 2.5متر لـ 4 أمتار، حتى لا يتعرض أحدهم للغرق.
 

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يذكر أن هيئة الأرصاد المصرية  أعلنت عن اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مسطح البحر المتوسط، وتعمل على اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج من2.5 لـ 4 أمتار، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاضطراب فى الملاحة البحرية للغد لذا يجب على المصطافين توخي الحيطة والحذر.

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