«رجاء راغب» أميناً عاماً لحزب العدل في كفر الشيخ

أصدر النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، قراراً بتكليف رجاء أحمد راغب، أميناً عاماً للحزب بمحافظة كفر الشيخ؛ لتكون بذلك أول امرأة تتقلد هذا المنصب الحزبي في المحافظة.

يذكر أن رجاء راغب، من أبناء قرية أريمون بمحافظة كفر الشيخ، وتنتمي إلي عائلة عريقة، وكان والدها -رحمه الله - عضواً بالمجلس المحلي لمحافظة كفر الشيخ، وكان من الشخصيات البارزة في العمل العام.

وتشغل رجاء راغب، مدير إدارة المدن الجامعية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر الشريف - فرع كفر الشيخ، وانتخبت عضواً بمجلس إدارة نادي كفر الشيخ الرياضي لدورتين متتاليتين.