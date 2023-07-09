عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«رجاء راغب» أميناً عاماً لحزب العدل في كفر الشيخ

رجاء راغب
رجاء راغب

أصدر النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، قراراً بتكليف رجاء أحمد راغب، أميناً عاماً للحزب بمحافظة كفر الشيخ؛ لتكون بذلك أول امرأة تتقلد هذا المنصب الحزبي في المحافظة.

محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال الرصف وتوسعة الطرق.. صور

الحوار الوطني.. حزب العدل: لا إصلاح مالي قبل التطرق إلى "الإداري"

يذكر أن رجاء راغب، من أبناء قرية أريمون بمحافظة كفر الشيخ، وتنتمي إلي عائلة عريقة، وكان والدها -رحمه الله - عضواً بالمجلس المحلي لمحافظة كفر الشيخ، وكان من الشخصيات البارزة في العمل العام.

وتشغل رجاء راغب، مدير إدارة المدن الجامعية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر الشريف - فرع كفر الشيخ، وانتخبت عضواً بمجلس إدارة نادي كفر الشيخ الرياضي لدورتين متتاليتين.

الازهر الشريف الدراسات الإسلامية والعربية للبنات الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر جامعة الازهر الشريف رئيس حزب العدل رئيس حزب عبد المنعم إمام كلية الدراسات الإسلامية كلية الدراسات الإسلامية والعربية كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ نادي كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حازم من وزارة الشباب والرياضة بشأن عزل رئيس الزمالك

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

انتقادات واسعة لـ كارول سماحة بسبب صورة جريئة مع زوجها

ارحموني الغضروف قفل على العصب.. فيفي عبده تستغيث بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة

رفض مصافحته.. نجم المنتخب الأولمبي يحرج فوزي لقجع على منصة التتويج |شاهد

إمام عاشور أهلاوي.. الغندور يكشف تفاصيل ساعات الحسم في الصفقة المدوية

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

إعارة أو توقيع 4 سنوات| إمام عاشور يقترب من الأهلي.. تفاصيل جلسة "كونكورد"

موضوعات متعلقة

استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بفرق "الشمندورة" من المواهب الغنائية والتمثيلية بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ: توريد 261 ألفا و27 طن قمح إلى الشون والصوامع

محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال الرصف وتوسعة الطرق.. صور

تعليم كفر الشيخ: غرفة العمليات لم ترصد أي مخالفات بامتحانات الثانوية اليوم

بدء المرحلة الثالثة من حملات الموجة 21 لإزالة التعديات بكفر الشيخ

بكاء أم على ابنيها.. تفاصيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شقيقه بكفر الشيخ| شاهد

جامعة كفر الشيخ تنعى الدكتور عبد الجواد بهوت وكيل كلية التربية الأسبق

معسكر طلاب مصيف بلطيم يستعد لاستقبال الوفود بهذه الإجراءات | صور

ترشيحاتنا

كوريا الشمالية تتحد مع جيرانها ضد خطة اليابان لتلويث المحيط

أسعار كيا سبورتاج موديل 2023 في السوق المصري .. صور

بايدن: حل الدولتين هو المسار الصحيح لإنهاء الصراع بين إسرائيل وفلسطين

الإسكندرية .. وزير الصحة يتفقد أعمال إنشاء المبنى الجديد بمستشفى رأس التين العام

وزير الصحة: 90 % اكتفاء ذاتي من بعض الأدوية

مكشوف من الامام.. نادية الجندي تثير الجدل فى احدث جلسة تصوير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكشوف من الامام.. نادية الجندي تثير الجدل فى احدث جلسة تصوير

خطفها من الأهلي.. تفاصيل صفقة الزمالك السوبر برعاية مرتضى منصور

مختلفة عن الكوليسترول.. كيفية علاج الدهون الثلاثية بسهولة.. أفكار غير متوقعة

قبول دفعة جديدة بالكليات العسكرية وخريجى الجامعات حملة المؤهلات العليا|اعرف الشروط والتفاصيل

فيديو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

الأهلى والزمالك| الجبلاية يتحدى.. حكام مصريين للمباراة وتأييد عزل مرتضى بعثر الأوراق

غلق حديقة الحيوان لمدة عام.. تطوير ضخم وسعر التذكرة الجديد

إمام عاشور أهلاوي.. الخطيب يتدخل واللاعب يوافق ومحاولات زملكاوية للتسخين.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ