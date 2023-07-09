محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال الرصف وتوسعة الطرق .. صور

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية في توسعة الطرق والتطوير لتسهيل الحركة المرورية، وربط غرب العاصمة بشرقها، بحضور المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور العميد سامح العزب، مدير إدارة المرور.





وتفقد محافظ كفر الشيخ، توسعة طريق محلة موسى سخا، ماراً بموقع إقامة كوبري سخا العلوي، مكلفاً وحدة الرصف برفع المخلفات المتراكمة على جانب الطريق، كما وجه برعاية الأشجار والنخيل وريهم على جانبي الطريق، كما تفقد الطريق الجديد المستحدث من مسار العائلة المقدسة، ماراً بالمجمع السكني الجديد خلف جامعة كفر الشيخ، لرافد الطريق الدولي" كفر الشيخ سخا"، كما وجه بالاهتمام بالأشجار والنخيل الذي جرى زراعتها على جانبي الطريق.



كما وجه بالاهتمام بالأشجار التي تم زراعتها على جانبي شارع عبد الهادي راضي الممتد من ميدان النصر، حتى موقف كفر الشيخ العمومي.

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