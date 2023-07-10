عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 17 حالة تعدٍ ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 21 بكفر الشيخ

إزالة تعديات
إزالة تعديات

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، تنفيذ 17 حالة إزالة ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة 21، بمركز الحامول، والتي تستمر حتى 28 يوليو الجاري، وذلك بالتنسيق مع أقسام ومراكز الشرطة وجميع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن.

محافظ كفر الشيخ يتابع البحث عن شاب غرق في مطوبس

استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بفرق "الشمندورة" من المواهب الغنائية والتمثيلية بكفر الشيخ

يأتي  ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات علي أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وأهمية الحفاظ على حق الدولة، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وتنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، والمتابعة المستمرة من السيد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تمت إزالة 14 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية على مساحة 1075 متراً مربعاً، وإزالة 3 حالات على مساحة قيراطين و12 سهماً برئاسة عصام القصيف ، رئيس مركز ومدينة الحامول، واللواء محمود الكموني، نائب مدير أمن كفر الشيخ، واللواء علاء سليم، مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة الحامول، والرائد محمد هاني، رئيس مباحث الحامول موجهاً باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفين.

وأشار إلى أن هناك متابعة من غرفة العمليات بالمحافظة، لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة المعوقات من خلال إدارة الأملاك بالمحافظة، وجهات الولاية، وأقسام الشرطة، والوحدات المحلية للمراكز والمدن، حرصاً على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

إزالة التعدى أراضي الزراعية إزالة التعديات الأراضى الزراعية التعديات على أراضي الدولة اللواء جمال نور الدين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء علاء سليم المراكز والمدن جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ رؤساء المراكز والمدن رئيس مركز ومدينة محافظ كفر الشيخ مدينة الحامول مراكز الشرطة مركز الحامول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الموت يفجع مصطفى قمر

زملكاوي وبشجع الأهلي| كامل الوزير يتحدث عن ميوله الكروية.. ويكشف حقيقة زيادة أسعار المواصلات

شخص وحيد في الأهلي يعترض على انضمام إمام عاشور للفريق

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

الآن.. سعر الدولار رسميا بالبنوك بعد ارتفاع الاحتياطي إلى مستويات قياسية

صدمة لعشاق برشلونة| وفاة لويس سواريز أسطورة البلوجرانا .. تفاصيل

هل يجوز قراءة الفاتحة فقط في الصلاة دون سورة بعدها؟.. الإفتاء تجيب

رسميا.. الأهلي يتعاقد مع إمام عاشور

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ يتابع البحث عن شاب غرق في مطوبس

حفاظاً على حياتهم.. محافظ كفر الشيخ يناشد المصطافين توخي الحذر لارتفاع الأمواج

«رجاء راغب» أميناً عاماً لحزب العدل في كفر الشيخ

استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بفرق "الشمندورة" من المواهب الغنائية والتمثيلية بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ: توريد 261 ألفا و27 طن قمح إلى الشون والصوامع

محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال الرصف وتوسعة الطرق.. صور

تعليم كفر الشيخ: غرفة العمليات لم ترصد أي مخالفات بامتحانات الثانوية اليوم

بدء المرحلة الثالثة من حملات الموجة 21 لإزالة التعديات بكفر الشيخ

ترشيحاتنا

لطلاب الثانوية العامة.. توجيه عاجل بشأن الأوراق المطلوبة لاختبارات القدرات 

مقابل 3.5 مليون دولار |تفاصيل انضمام إمام عاشور للأهلي

باعت كليتها لسبب خطير | كواليس صادمة في حياة أشهر كومبارس بالسينما

خطوة بخطوة.. ننشر كيفية التسجيل باختبارات القدرات عبر موقع تنسيق الجامعات 2023

ننشر قائمة الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات

وزير الرياضة للمنتخب الأولمبي : شرفتونا وننتظر المزيد منكم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبة قطب تكشف طرق انتعاش العلاقة الزوجية بعد سن الخمسين

فوتوشوب.. ناقد موضة يهاجم أصالة بسبب فستانها في المغرب

بإطلالة جريئة| نيكول سابا تثير الجدل في حمام السباحة

لو شوفتي المنظر ده ماتاكلهاش.. طبيبة تنشر صورا لصدور الدجاج مريضة بالضمور

فيديو

كنت بتفرج عليهم وهما بيستحموا.. القبض على شاب أعلى عقار بـ15 مايو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

الأهلى والزمالك| الجبلاية يتحدى.. حكام مصريين للمباراة وتأييد عزل مرتضى بعثر الأوراق

غلق حديقة الحيوان لمدة عام.. تطوير ضخم وسعر التذكرة الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ