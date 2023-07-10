إزالة 17 حالة تعدٍ ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 21 بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، تنفيذ 17 حالة إزالة ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة 21، بمركز الحامول، والتي تستمر حتى 28 يوليو الجاري، وذلك بالتنسيق مع أقسام ومراكز الشرطة وجميع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات علي أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وأهمية الحفاظ على حق الدولة، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وتنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، والمتابعة المستمرة من السيد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تمت إزالة 14 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية على مساحة 1075 متراً مربعاً، وإزالة 3 حالات على مساحة قيراطين و12 سهماً برئاسة عصام القصيف ، رئيس مركز ومدينة الحامول، واللواء محمود الكموني، نائب مدير أمن كفر الشيخ، واللواء علاء سليم، مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة الحامول، والرائد محمد هاني، رئيس مباحث الحامول موجهاً باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفين.

وأشار إلى أن هناك متابعة من غرفة العمليات بالمحافظة، لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة المعوقات من خلال إدارة الأملاك بالمحافظة، وجهات الولاية، وأقسام الشرطة، والوحدات المحلية للمراكز والمدن، حرصاً على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.