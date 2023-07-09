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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بفرق "الشمندورة" من المواهب الغنائية والتمثيلية بكفر الشيخ

صدى البلد

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عن استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بفرق "الشمندورة" من المواهب الغنائية والتمثيلية بمقر المديرية حتى يوم 11 يوليو وفق شروط معلنة وذلك بعد إعلان وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب "الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، عن تقديم فرصة للانضمام لفرق الشمندورة بالمحافظات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

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أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن فرق الشمندورة هي فرق غنائية تناقش قضايا سكانية مهمة مثل "تنظيم الأسرة، الزواج المبكر، العنف القائم على النوع الاجتماعي غيرها من القضايا" ومن خلال الانضمام لفرق الشمندورة، للشباب المشاركة في تأليف وتلحين أغانٍ مختلفة عن قضايا مجتمعية مهمة، بالمشاركة مع شباب من محافظات مختلفة.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى شروط الانضمام أن يكون المتقدم: عمره بين 18 حتى 35 عاماً ولديه اهتمام بالقضايا السكانية ويتمتع بحس فني، لديه موهبة الغناء والتمثيل والتأليف والإخراج، يلتزم بالمواعيد المقررة من قبل المنظمين، لديه رغبة في التعلم والالتزام بحضور التدريب ولفترات طويلة ويكون التقديم بديوان عام المديرية إدارة نظم المعلومات بالدور الرابع بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة شريف السواق منسق أندية السكان بالمديرية والتقديم متاح حتى يوم 11 يوليو الساعة 10 صباحاً.

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