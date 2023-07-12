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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع 3 أشخاص غرقاً بمصيف مطوبس.. ومحافظ كفر الشيخ يحذر المواطنين

صدى البلد

لقى 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم غرقاً قبالة شاطئ مطوبس المغلق بمحافظة كفر الشيخ، وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال الجثث الثلاثة وجرى نقلها إلى مستشفي رشيد العام، لقربه من موقع الحادث.

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تلقت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، بلاغاً بوقوع حادث غرق لسيدتين وشاب من أسرة واحدة، أثناء الاستحمام في مياه شاطئ مطوبس المغلق، وجرى انتشالهم وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق.

من جانبه، ناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ أهالي المحافظة بعدم النزول لمياه البحر المتوسط بمصيف اليوم الواحد بمطوبس المغلق منذ عدة سنوات لخطورته ووجود دوامات وتيارات مائية شديدة القوة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم إغلاق الطرق المؤدية إلي الشاطئ إلا أن بعض الأهالي مازالوا يقصدونه رغم خطورته على حياتهم.

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