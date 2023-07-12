محافظ كفر الشيخ يطمئن على مرضى مستشفى سيدي سالم.. صور

اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مرضى مستشفى سيدي سالم، الذين تم نقلهم أمس لمستشفيات العبور للتأمين الصحي، ومستشفى كفر الشيخ العام.

ووجه محافظ كفر الشيخ الشكر للأطقم الطبية بمستشفى سيدي سالم المركزي، والأطقم الطبية بمرفق إسعاف كفر الشيخ العام، وبمستشفى كفر الشيخ العام، والعبور للتأمين الصحي، إضافة للمستشفيات الخاصة، والتي للجهود المبذولة والتي حدت من آثار الحادث، بحضور الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة، والدكتور طارق الشربيني، وكيل مديرية الصحة، والدكتور وائل أبو المجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، والدكتور محمد أبو سمرة، مدير مستشفى العبور للتأمين الصحي.

كما قدم الشكر للدكتور عبدالرحمن سرحان، مدير مستشفى سيدي سالم المركزي، لحسن التصرف منذ البداية الأولى للحريق بحجرة مجاورة لقاعة مرضى العناية المركزة بمستشفى سيدي سالم المركزي.

كما اطمأن محافظ كفر الشيخ على الدكتور سرحان بمستشفى كفر الشيخ العام، لإصابته، مشيداً بالمجهود الذي بذله وكافة الأطقم الطبية بمستشفي سيدي سالم المركزي، ووجه محافظ كفر الشيخ لجنة لمستشفى سيدي سالم، لتحديد التلفيات، وتبين أنها بسيطة وجارٍ أعمال التطوير.

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