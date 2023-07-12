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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 255 طن قمامة وأتربة خلال حملة نظافة في كفر الشيخ

حملة مكبرة لرفع الأتربة
حملة مكبرة لرفع الأتربة والقمامة

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات نظافة، ورفع القمامة والأتربة من الشوارع والميادين، وخاصة بالقرى، إضافة لحملات نظافة على الطرق الرئيسية بين المراكز والمدن.

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يأتي ذلك في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تشهد مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، استمرار تنفيذ الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة والمخلفات الصلبة ب 14 مركزا ومدينة، مؤكداً على  رفع 255 طن قمامة ، و15 طن  أتربة من الشوارع والميادين، بالتعاون كافة مراكز ومدن المحافظة، وجهاز النظافة بالمحافظة، موجهاَ بالمتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولاً بأول بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات المقدمة للمواطن الشوارع والميادين ب الشوارع والميادين اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء هشام آمنه وزير المتابعة المستمرة اللواء جمال نور الدين القمامة والاتربة جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين

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