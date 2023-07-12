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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

250 درجة.. محافظ كفر الشيخ يعتمد تنسيق القبول في مدارس التمريض

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تنسيق المدارس التمريض، التي تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية لهذا العام 2022-2023، على مستوى المحافظة، وجرى تحديد درجات قبول الطلاب 250 درجة، بإشراف الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

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وجرى تحديد شروط القبول وعددها 7 شروط، كما تم تحديد مواعيد تقديم الدرجات حسب المجموع بداية من 17 يوليو الجاري حتى 27 يوليو الجاري 2023، وتم تحديد موعد لمن يتم يتقدم بأوراقه، من 29 يوليو حتى 31 يوليو الجاري.

وأعلن محافظ كفر الشيخ عن قبول الطلاب في 21 فصلا موزعة على مراكز المحافظة ، ب 3 قطاعات وهي" قطاع وسط يضم"كفر الشيخ- الرياض- سيدي سالم" وقطاع شرق ويضم" بيلا والحامول وبلطيم، وقطاع غرب ويضم مراكز" دسوق – مطوبس- فوه- قلين.

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