وفاة وحيدة.. محافظ كفر الشيخ يؤكد سلامة الحالة الصحية لمرضى مستشفى سيدي سالم

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يتابع الحالة الصحية لجميع مرضى مستشفى سيدي سالم المركزي، وتبين سلامتهم الصحية، مؤكداً أنه عقب الاخطار بالحادث جرى الدفع بـ7 سيارات حماية مدنية، والدفع 23 سيارة إسعاف.

وتابع: وتم نقل 25 مريضاً، وتم نقل 5 مرضى لمستشفى كفر الشيخ، و10 مرضى لمستشفى العبور للتأمين الصحي، و8 مرضى لمستشفى دسوق العام، وحالة وفاة نتيجة مضاعفات صحية لمريضة 68 عاماً.



ومن جانبها، أكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن الحريق بسبب ماس كهربائي في تكييف في حجرة مجاورة لقاعة المرضى، وتم نقل المرضى لضمان عدم تأثرهم بالأدخنة المنبعثة، وتعامل أجهزة الحماية المدنية، وجارٍ متابعة حالتهم الصحية.