عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفاة وحيدة.. محافظ كفر الشيخ يؤكد سلامة الحالة الصحية لمرضى مستشفى سيدي سالم

حريق مستشفى سيدي
حريق مستشفى سيدي سالم

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يتابع الحالة الصحية لجميع مرضى مستشفى سيدي سالم المركزي، وتبين سلامتهم الصحية، مؤكداً أنه عقب الاخطار بالحادث جرى الدفع بـ7 سيارات حماية مدنية، والدفع 23 سيارة إسعاف.

محافظ كفر الشيخ يتابع حريق مستشفى سيدي سالم.. ولا إصابات بسبب الحادث

ماس كهربائي.. حريق محدود بمستشفى سيدي سالم المركزي بـ كفر الشيخ

وتابع: وتم نقل 25 مريضاً، وتم نقل 5 مرضى لمستشفى كفر الشيخ، و10 مرضى لمستشفى العبور للتأمين الصحي، و8 مرضى لمستشفى دسوق العام، وحالة وفاة نتيجة مضاعفات صحية لمريضة 68 عاماً. 
 

ومن جانبها، أكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن الحريق  بسبب ماس كهربائي في تكييف في حجرة مجاورة لقاعة المرضى، وتم نقل المرضى لضمان عدم تأثرهم بالأدخنة المنبعثة، وتعامل أجهزة الحماية المدنية، وجارٍ  متابعة حالتهم الصحية.

الحماية المدنية الحالة الصحية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين حريق مستشفي حريق حالة وفاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فقد وزنه وشعره.. آخر كلمات إيمان البحر درويش: أنا مت 100 مرة

المرض ينهش جسده.. لماذا تدخلت نقابة المهندسين لإنقاذ إيمان البحر درويش؟

مرتضى منصور يكشف عن هديته الثانية لمحمود الخطيب

عاجل.. تمكين ريم طارق من فيلا حسن شاكوش وطرد والدته واشقائه.. صور

تطبيق كارت التموين الموحد.. مصير البطاقات وأول محافظة يبدأ العمل فيها

هديتى الثانية للخطيب..مرتضى منصور يكشف كواليس توقيع إمام عاشور للنادى الأهلى

ارسلتله فيديوهاتي بغرفة نومي بأوضاع مخلة.. اعترافات ثرية وقعت فريسة لشاب

مش ناقصة مشاكل| "أزمة ممر" قبل قمة الأهلي والزمالك.. مرتضي منصور يعلق.. وموعد تسليم الدرع

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ يتابع حريق مستشفى سيدي سالم.. ولا إصابات بسبب الحادث

ماس كهربائي.. حريق محدود بمستشفى سيدي سالم المركزي بـ كفر الشيخ

كفر الشيخ: توزيع لحوم الأضاحي البلدية على 2000 من الأسر المستحقة

محافظ كفر الشيخ يناقش مع وفد إيطالي إقامة منطقة لوجستية زراعية.. صور

كفر الشيخ.. حملة مكبرة لمصادرة مكبرات الصوت بـ«التكاتك» في بيلا

جامعة كفر الشيخ: تكثيف تقديم الخدمات الطبية تنفيذاً للمبادرات الرئاسية

«رياضة كفر الشيخ» تدشن مبادرة لتأهيل الطلاب الراغبين في التقدم للكليات العسكرية

الحملة مستمرة .. إزالة 27 حالة تعدٍ ضمن الموجة 21 بكفر الشيخ

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

بدايته ونهايته محظورة.. دار الإفتاء توضح حكم غسيل الأموال في الإسلام

ضياء رشوان: مجلس الأمناء يجتمع غدا لحصر مقترحات الحوار وتقديمها للرئيس

ميدو: إمام عاشور يحصل على راتب الفئة الأولى بالأهلي

حرب بالوكالة.. روسيا توجه اتهامات صريحة للغرب وأمريكا

أوروبا تتستر على الجناة.. إعلان صادم من روسيا بشأن تفجير نورد ستريم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب غير متوقعة لزيادة انتفاخ المعدة.. حسام موافي يوضحها

ماذا يحدث لو بتعمل دايت وبتشرب القهوة كل يوم

فيديو لسقوط شاب بشكل مؤلم في حفل موسيقي.. تفاصيل

أعراض الحمل من الشهر الأول للثالث.. والفرق بين الحمل بولد وبنت؟

فيديو

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

إيقاف ديانج بسبب وكيله.. هل يلحق اللاعب بالقمة وموقف الأهلي| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ