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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع حريق مستشفى سيدي سالم.. ولا إصابات بسبب الحادث

حريق مستشفى سيدي
حريق مستشفى سيدي سالم

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ نشوب حريق بالعناية المركزة بمستشفى سيدي سالم المركزي، بسبب ماس كهربائي، ووجه بإعلان حالة الطوارئ بالمستشفى، وتوجيه الدكتورة إلهام محمد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتور أحمد الجنزوري، رئيس قطاع وسط الدلتا، ومدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، بسرعة نقل الحالات لمستشفى دسوق العام، ومستشفى كفر الشيخ العام، ومستشفى العبور للتأمين الصحي.

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كما وجه محافظ كفر الشيخ بسرعة نقل 13 حالة لمستشفى كفر الشيخ العام، كانوا بعناية مستشفى سيدي سالم المركزي، ونقل الأطفال بحضان مستشفى سيدي سالم، لمستشفى دسوق، حفاظا على حياتهم، رغم سلامة قسم الحضان.

 

وقالت محافظة كفر الشيخ، خلال بيان رسمي، لم يتسبب الحادث في أي إصابات حتى الآن، ولا صحة لإصابة أي مريض بإصابة حرق من الحادث، والحمد لله، وجارٍ المتابعة الصحية لجميع الحالات.

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