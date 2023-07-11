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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ماس كهربائي.. حريق محدود بمستشفى سيدي سالم المركزي بـ كفر الشيخ

مستشفى سيدي سالم
مستشفى سيدي سالم المركزي

شب حريق محدود بمستشفى سيدي سالم المركزي بمحافظة كفر الشيخ، بسبب ماس كهربائي، وفقاً للمعلومات الأولية، وجرى رفع حالة الطوارئ، وفصل التيار الكهربائي عن الموقع الذي تأثر بالحريق.

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ومن جانبه، وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تعليماته للدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل مديرية الصحة.

ووفقاً للمعلومات الأولية، لم يتم رصد أي حالات وفاة، أو حالات متأثرة بالحريق، وهناك متابعة مستمرة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ والجهات المختصة والمعنية.

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