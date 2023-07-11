ماس كهربائي.. حريق محدود بمستشفى سيدي سالم المركزي بـ كفر الشيخ

شب حريق محدود بمستشفى سيدي سالم المركزي بمحافظة كفر الشيخ، بسبب ماس كهربائي، وفقاً للمعلومات الأولية، وجرى رفع حالة الطوارئ، وفصل التيار الكهربائي عن الموقع الذي تأثر بالحريق.

ومن جانبه، وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تعليماته للدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل مديرية الصحة.

ووفقاً للمعلومات الأولية، لم يتم رصد أي حالات وفاة، أو حالات متأثرة بالحريق، وهناك متابعة مستمرة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ والجهات المختصة والمعنية.