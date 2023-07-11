كفر الشيخ: توزيع لحوم الأضاحي البلدية على 2000 من الأسر المستحقة

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول الدفعة الأولى من لحوم الأضاحي البلدية، الواردة من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعي، لتوزيعها على 2000 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بقرى ومدن المحافظة.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بدور وزارة الأوقاف البارز في الوصول بهذه اللحوم للأسر الاولى بالرعاية من خلال التضامن الاجتماعي، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موجهاً بسرعة توزيع وتوصيل اللحوم البلدية إلى مستحقيها.



جاء ذلك خلال تفقد محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وصول الدفعة الأولى للحوم الأضاحي البلدية، بحضور الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتورة حسناء يونس، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، والشيخ رفعت مندوب وزارة الأوقاف، وإيمان عبدالحميد، مدير إدارة شئون المجتمع.