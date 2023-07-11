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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ: توزيع لحوم الأضاحي البلدية على 2000 من الأسر المستحقة

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول الدفعة الأولى من لحوم الأضاحي البلدية، الواردة من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعي، لتوزيعها على 2000 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بقرى ومدن المحافظة.

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وأشاد محافظ كفر الشيخ، بدور وزارة الأوقاف البارز في الوصول بهذه اللحوم للأسر الاولى بالرعاية من خلال التضامن الاجتماعي، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موجهاً  بسرعة توزيع وتوصيل اللحوم البلدية إلى مستحقيها.
 

جاء ذلك خلال تفقد محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ،  وصول الدفعة الأولى للحوم الأضاحي البلدية، بحضور الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف،  والدكتورة حسناء يونس، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، والشيخ رفعت مندوب وزارة الأوقاف، وإيمان عبدالحميد، مدير إدارة شئون المجتمع.

الأسر الاولى بالرعاية الأسر المستحقة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين اللحوم البلدية جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ مديرية التضامن الاجتماعي نائب محافظ كفر الشيخ

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