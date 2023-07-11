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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يناقش مع وفد إيطالي إقامة منطقة لوجستية زراعية.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اللواء وليد سيف الدين، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ووفد ايطالي، لإقامة منطقة لوجستية زراعية، لإنتاج المحاصيل والتقاوي والأسمدة والشتلات وغيرهم، إضافة لتطبيق نظم التشغيل الجديدة الخاصة بأعمال الزراعة الحديثة.

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وعبر محافظ كفر الشيخ، عن سعادته بهذه الزيارة والتعاون بين المحافظة، والوفد الإيطالي، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يولي اهتماماً كبيراً بكافة المحافظة، ومحافظة كفر الشيخ، لإقامة مشروعات قومية متعددة، وآخرها منطقة لوجستية بمدينة كفر الشيخ أمام جامعة كفر الشيخ، على مساحة 25 فداناً توفر 30 ألف فرصة عمل متنوعة الخدمات، بالاضافة أنه جارٍ اقامة مناطق لوجستية أخرى ، وبتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تم اختيار 4 محافظات على مستوى الجمهورية منهم كفر الشيخ بمنطقة الدلتا لإقامة، مناطق لوجستية زراعية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن محافظة كفر الشيخ، تتمتع بأراضٍ خصبة، إضافة لتميزها بمرور نهر النيل بها، وبيئة مناسبة للزراعة، مشيراً أن الوفد الإيطالى، سيقوم  بعدد من الإجراءات منها تحليل التربة، ومصادر الماء، وتوفير كافة المرافق، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، والمحافظة، مشيراً إلى إن إقامة منطقة لوجستية زراعية، سيوفر العديد من المنتجات الزراعية، وتشغيل عماله، والتعرف على نظم التشغيل الجديدة الجديدة.

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الزراعة الحديثة السكرتير العام للمحافظة السكرتير العام للمحافظ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين جامعة كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ

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