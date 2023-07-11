كفر الشيخ.. حملة مكبرة لمصادرة مكبرات الصوت بـ«التكاتك» في بيلا

انطلقت اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة على مركبات «التوك توك» لمصادرة أطقم الصوت والسماعات المزعجة لمحاربة التلوث السمعي، بنطاق مدينة بيلا، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا .

ونفذت الحملة بإشراف محمد ضبعون، نائب رئيس المدينة لشئون الإشغالات، وقسم الإشغالات والإزالات بديوان مجلس مدينة بيلا.

وتمكنت الحملة من مصادرة عدد كبير من أطقم الصوت والسماعات التى تسبب الكثير من الضوضاء والتلوث السمعي للمواطنين، بسبب تشغيلها بصوت مرتفع جداً مما يترتب عليه ضرر للمواطنين ليلاً ونهاراً وخصوصاً كبار السن والمرضي، وجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المضبوطات.

وأكد رئيس مركز بيلا على إستمرار مثل هذه الحملات على مركبات «التوك توك» لمصادرة أطقم الصوت والسماعات الكبيرة، لما تقوم به من ضوضاء وتلوث سمعى يسبب ضرر على المواطنين حتى يتم الالتزام الكامل بعدم ازعاج المواطنين.