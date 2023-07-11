جامعة كفر الشيخ: تكثيف تقديم الخدمات الطبية تنفيذاً للمبادرات الرئاسية

عقد مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، اجتماعه الشهري لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.



واستهل رئيس الجامعة أعمال المجلس بتقديم التهنئة لمجلس العمداء بفوز جامعة كفر الشيخ بالمركز الثاني على مستوي الجامعات المصرية فى تصنيف التايمز البريطاني للجامعات حديثة النشأة دوليا والتى تم تأسيسها خلال 50 عاماً أو أقل متمنياً مزيد من التفوق والانجازات خلال الفترة القادمة فى كافة المجالات والتصنيفات الدولية، كما أكد علي أن الجامعة لديها من القدرات ما يؤهلها لمواصلة التقدم لأعلى المستويات.



وناقش مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ، متابعة أعمال امتحانات الدراسات العليا بكليات الجامعة والتأكيد على توفير الظروف اللازمة لتحسين سير الأعمال وانضباطها للعام الجامعي 2022/2023م والحرص على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم لطلاب الدراسات العليا داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، وتوفير كافة الخدمات وجميع التسهيلات للطلاب بما يساعدهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر.



وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، على المراجعة الدقيقة لنتائج جميع الفرق الدراسية والانتهاء منها فى أقرب وقت وإعلانها للطلاب على المواقع الالكترونية للجامعة وبخاصة الفرق النهائية حرصاً على مصلحة الطلاب المتأهبين لتأدية الخدمة العسكرية.



وشدد رئيس الجامعة، على متابعة العملية التعليمية بالفصل الدراسي الصيفي بكليات الجامعة والانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة وفقا للخطة الزمنية المعلنة، وفي إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توفير البيئة الأكاديمية التي تساعد الطلاب على التفوق والتميز.



ووجه رئيس الجامعة، عمداء الكليات بمتابعة خطة الأنشطة الطلابية الصيفية ، واشتراك اتحاد الطلبة في الترويج لتلك الأنشطة، والتأكيد على استمرارية الأنشطة الطلابية بمجالاتها المختلفة خلال الاجازة الصيفية، والتي تساعد على إدماج الطاقات الإيجابية وتنمية المهارات الإبداعية بطريقة عملية غير اكاديمية، واستثمارها في تطوير السمات الشخصية وتعزيز الانتماء والهوية.



وأكد مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ، على حرص الجامعة في استمرار المشاركة الفعالة بالقوافل الطبية والتي لا تقتصر فقط على كونها طبية بل توعوية وخدمية تهدف الى مشاركة مجتمعية فعالة، واستمرار متابعة نشاط قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ودوره في مجال محو الأمية وتعليم الكبار وكذلك، تنظيم وإطلاق القوافل التنموية الشاملة للقرى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.



وناقش المجلس، إعداد خطط الصيانة السنوية للمدرجات والمعامل والمرافق استعداداً للعام الدراسي الجديد 2023/2024، وسرعة الانتهاء من التقارير السنوية للكليات وقطاعات الجامعة المختلفة، وتحديث كافة اللوائح التي مر عليها مدة زمنية تتعدى الخمس سنوات.



وطالب رئيس جامعة كفر الشيخ، بضرورة مواصلة الجهود في تقديم خدمة طبية ورعاية صحية متكاملة والعمل على رفع الوعي الصحي وتذليل أي عقبات تنفيذاً للمبادرات الصحية " 100 مليون صحة " والتي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.