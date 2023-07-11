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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«رياضة كفر الشيخ» تدشن مبادرة لتأهيل الطلاب الراغبين في التقدم للكليات العسكرية

الطلاب الراغبين في
الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات العسكرية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عن تنفيذ النسخة الثالثة من مبادرة مراكز تأهيل الطلاب الراغبين في التقدم للقبول بالكليات العسكرية وكلية الشرطة والتربية الرياضية للعام المالي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤م، والتى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن النسخة الثالثة من مبادرة مراكز تأهيل الطلاب الراغبين في التقدم تتم وفق الشروط التالية: يتم تحصيل مبلغ وقدرة 200 جنية قيمة الإشتراك الشهري لكل متدرب مع توفير زى رياضى لكل مشترك بالمبادرة مطبوع عليه " لوجو المبادرة" كذلك إحضار صورة الرقم القومي 
وصورة شخصية 4 × 6 وإحضار شهادة صحية تفيد خلو الطالب من الأمراض والإصابات ولا مانع من كونه ممارساً لإحدى الأنشطة الرياضية.

ويتم تنفيذ المبادرة بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية و عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة.

ويتوجه الراغبين في التقدم و الاشتراك إلى مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، بحى الزهور بجوار الاستاد الرياضي الدور الثالث "إدارة التنمية الرياضية " ويتابع تنفيذها  الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية أو يمكن الإتصال على رقم هاتف  01015170090 الدكتور محمد محروس المنسق العام لمركز التأهيل العسكري بالمديرية .

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