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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شباب الصافية بـ كفر الشيخ يحتفي بمحمود صابر نجم المنتخب الأوليمبي.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظم مركز شباب الصافية بكفر الشيخ، احتفالية خاصة بحضور أهالي القرية وأعضاء مركز الشباب احتفالاً بنجم منتخب مصر الأوليمبي، اللاعب محمود صابر ابن القرية الذي يلعب ضمن صفوف المنتخب الأوليمبي، وظهر بأداء متميز في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما وقاد المنتخب وزملاؤه حتى التأهل لأولمبياد باريس 24 برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

 

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من جانبه، أشار الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إلى أن أهمية بطولة كأس أفريقيا للمنتخبات الأوليمبية التي خاضها المنتخب تكمن في كونها الطريق للمشاركة في الألعاب الأوليمبية وهو الهدف الذي لم يقبل المنتخب إلا العودة به وهو التأهل لأولمبياد باريس 2024 ولعب ضمن صفوفه النجم محمود صابر ابن قرية الصافية ولاعب بيراميدز وهداف المنتخب.

 وعبر وكيل وزارة الشباب والرياضة، عن أمله في استمرار تألقه في منافسات منتخب مصر في الأولمبياد بدعم ومساندة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي حرص على استقبال لاعبي المنتخب بالمطار بعد انتهاء البطولة الأفريقية في مشهد يؤكد قناعة الدولة بما حققه هذا الجيل وتحفيزهم لاستمرار التألق بالأولمبياد.

وتضمن حفل مركز شباب الصافية، تنظيم مبارتين للنشء وأخرى للشباب بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب وشارك بمباراة الشباب اللاعب محمود صابر، ونظم لاعبي فريق كرة القدم بالمركز ممراً شرفياً للاعب احتفاءً بأدائه المتميز، الحفل جاء بحضور أهالي قرية الصافية وأعضاء مركز الشباب ومحمد مرسى مدير إدارة شباب دسوق وأعضاء مجلس الإدارة والزملاء بالشباب والرياضة بدسوق.

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