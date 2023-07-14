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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الشهادة الإعدادية والنقل.. وكيل تعليم كفر الشيخ: استعدادات لعقد امتحانات الدور الثاني..غدا

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ

عقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعاً بمديري الإدارات التعليمية الـ١٣ عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة استعدادات المديرية لاستقبال امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023، والتي ستبدأ في منتصف الشهر الحالي، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
 

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ويؤدي طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية لسنوات النقل امتحانات الدور الثاني بدءًا من، غداً السبت، الموافق 15 يوليو الحالي، وتستمر حتى الأربعاء، 19 يوليو، ويؤدي طلاب النقل للمرحلة الثانوية الامتحانات بدءًا من السبت، 15 من يوليو وتستمر حتى الثلاثاء، 25 يوليو، فيما يؤدي طلاب الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية الامتحانات بدءاً من السبت،  22 من يوليو حتى الأربعاء، 26 يوليو.


وخلال الاجتماع الذي عقده عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تناول وكيل الوزارة عدداً من النقاط الهامة، من أهمها التأكيد على واضعي الأسئلة لصفوف النقل للمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والثانوية (عام –فنى )، الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية ، وتنفيذ كل ما ورد بالكتاب الدوري رقم (14) بتاريخ 9 إبريل،2016  ، والالتزام بنشرة الموانع رقم (1 ) بتاريخ 21 ديسمبر،2021.

 

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة التنسيق مع الجهات الأمنية، لوضع خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية والكنترولات، لتوفير الجو الآمن لأبنائنا الطلاب أثناء سير الامتحانات، وحتى إعلان النتيجة، وضمان سرية طباعة الامتحانات وتأمين المطابع، كما شدد على عدم التصوير داخل اللجان، وكذلك عدم اصطحاب المحمول (للطلاب – المعلمين) مع ضرورة إعلان الجدول في مكان ظاهر لجميع الطلاب، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحان بصورة طيبة، مع الحزم الشديد وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.



وأكد "عبد الله " على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة في جميع أعمال تقدير الدرجات والتصحيح أول بأول، ورصد النتائج مع مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات مع الاحتفاظ بالشيت الإلكتروني والشيت الورقي في مكان آمن وعدم استخراج أية نتائج قبل اعتمادها بشكل رسمي وعمل نسخة احتياطية للنتيجة وحفظها.

 

واختتم وكيل الوزارة الاجتماع بالتوجيه بضرورة التأكيد على جاهزية جميع المدارس التي تعقد بها الامتحانات الكترونيا للصفين الأول والثانى الثانوي، ومراجعة موقف البنية التحتية والشبكات بمعرفة مسئولي التطوير التكنولوجي بالإدارات مع الاستعانة بمسئولي التطوير التكنولوجي من جميع المراحل خلال فترة الامتحانات الإلكترونية.

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