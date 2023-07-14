لمدة أسبوع.. غلق مزلقان الإنشاء والتعمير بـ كفر الشيخ جزئيا

يشهد مزلقان الإنشاء والتعمير بمدينة كفر الشيخ، أعمال صيانة وتحسينات، وسيتم غلقه جزئياً أمام جميع السيارات، والموتوسيكلات، والتوك توك، ابتداءً من اليوم الجمعة، الموافق 14 يوليو، ولمدة 6 أيام حتى 20 يوليو الجاري.

وتتولى هندسة السكة الحديد بكفر الشيخ، أعمال الصيانة والتحسينات بالسكة الحديد بمنطقة المزلقان، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



وخلال تلك المدة التي سيتم غلق المزلقان جزئيا، سيكون المرور من شرق لغرب مدينة كفر الشيخ من خلال طريق صبري القاضي المتجه لموقف كفر الشيخ العمومي أو من غرب كفر الشيخ لمحور سعد زغلول، ومنه لشرق المدينة، أو من امتداد صبري القاضي المتجه لطريق محلة موسى سخا، عبوراً لمزلقان سخا، لشرق كفر الشيخ.