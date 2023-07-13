"حياة كريمة"| جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية وإرشادية لقرية خليج قبلي

أطلقت جامعة كفر الشيخ قافلة طبية توعوية إرشادية شاملة إلى قرية خليج قبلي والقري المجاورة بمركز مطوبس تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصرى، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، واستمرارا لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة.



يأتي ذلك فى إطار دور الجامعة فى المساهمة فى تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء اجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية فى بناء الدولة الحديثة والمساهمة فى تحقيق اهدافها وفق رؤية 2030، وإيماناً بدور الجامعة فى خدمة المجتمع داخل قري محافظة كفر الشيخ فى نطاق المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).



وأشرف على القافلة ميدانياً الدكتور اماني شاكر نائب رئيس جامعه كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقررة المجلس القومي للمرأة، بحضور نافع حمادة مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، و محمد صلاح مدير ادارة متابعة المشروعات، واحمد عبد الله وحازم عياد من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.



شارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب والأسنان والتمريض والصيدلة والطب البيطري والزراعة، وتم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب، باشراف الدكتور وائل الفقي وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفر الشيخ والشباب المتطوعين بصندوق مكافحة الادمان.



كما شاركت كلية الطب البيطري وكلية الزراعة بندوات إرشادية وشاركت كلية التربية النوعية وكلية الاداب بندوات توعوية، وحاضر الندوة الدكتور سلامة عثمان كلية الطب البيطري، والدكتور ايمان الصياد كلية الآداب، والدكتور ممدوح شتلة كلية التربية النوعية، والدكتور السيد فرج كلية الاداب، وتم تنفيذ ورشة عمل قام بها طلاب قسم التربية الفنية بالجامعة لتلوين سور الوحدة الصحية وإضافة لمسة جمالية بالقرية، وحاضر الدكتور طارق عطية استاذ التنمية الريفية بكلية الزراعة والمدرب المعتمد من الاكاديمية الوطنية للتدريب والمنسق الفني للبرنامج الرئاسي مودة للحفاظ على كيان الاسرة المصرية محاضرة بعنوان الزواج المبكر وتأثيره السلبي على الأسرة المصرية.



وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، استمرار الجامعة في إطلاق القوافل التنموية الأكثر احتياجًا، وأن القافلة تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس يمثلون التخصصات المختلفة من كوادر متميزة من كليات الطب البشري والاسنان والصيدلة والتمريض والطب البيطري والتربية النوعية والآداب والزراعة .



ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ، باستمرار إطلاق القوافل الطبية والتوعوية التنموية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع مراكز محافظة كفر الشيخ بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان، وتوعية الموطنين من خلال عقد الندوات والحاضرات التى تخدم هذه القري وتعمل على تنمية مهاراتهم.



وأضاف أن القافلة الطبية شهدت اليوم إقبالا كبيرًا من الأهالي وتم إجراء الكشف الطبي على 1273 حالة من أبناء قرية خليج قبلي والقرى المجاورة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياه كريمة، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.