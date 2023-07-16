إزالة 59 حالة تعدٍ ضمن الموجة 21 في كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية في تكثيف حملات الإزالة الفورية للتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والبناء المخالف ضمن المرحلة الثالثة من الموجه الـ 21، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وإشراف ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وتمكنت حملة مجلس مدينة الحامول بالتعاون مع قوة من رجال الأمن من إزالة 11 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة على مساحة 2500 متر، بحضور عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، واللواء محمود الكموني، مساعد مدير أمن كفر الشيخ للأمن العام، واللواء علاء سليم، مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة الحامول، والرائد محمد هاني، رئيس مباحث الحامول.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن جملة ما تم إزالته منذ بدء المرحلة الثالثة من الموجة 21، 59 قرار إزالة على مساحة 107 آلاف و 126 متراً، و3 قراريط و9 أسهم، موجهاً، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفين.

وأشار إلى أن هناك متابعة من غرفة العمليات بالمحافظة، لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة المعوقات من خلال إدارة الأملاك بالمحافظة، وجهات الولاية، وأقسام الشرطة، والوحدات المحلية للمراكز والمدن، حرصاً على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.