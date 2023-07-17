لعدم إجادته السباحة.. مصرع شاب غرقاً في ترعة بكفر الشيخ

غرق شاب مقيم بإحدى قرى مركز مطوبس بكفر الشيخ، وذلك أثناء الاستحمام في الترعة المتاخمة لمنزله، وجرى انتشاله جثة هامدة.

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً يفيد وفاة «ر.ب» 19 سنة، مقيم بقرية خليج قبلي، دائرة مركز مطوبس، غرقاً بترعة النور المتاخمة للمنزل، وذلك أثناء قيامه بالاستحمام بها، نظراً لعدم إجادته السباحة.

وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي وبيان سبب الوفاة، أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 4855 لسنة 2023م، إداري مركز مطوبس، وأخطرت جهات التحقيق بالواقعة.