بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادث سيارة بكفر الشيخ

أصيب 4 أشخاص في كفر الشيخ ، خلال حادث انقلاب سيارة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ تلقت بلاغاً بوقوع حادث سيارة، ووجود مصابين، وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لهم.

وتبين أن المصابين هم: السيد .س .ا 27 سنة، أحمد. إ . ع 30 سنة، السعيد .ب . ا 23 سنة ، وأحمد.س .ع 32 سنة، وجميعهم من قرية الطايفة بمركز كفر الشيخ، وجارٍ فحص المصابين بقسم الطوارئ والاستقبال بالمستشفى.