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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ.. توفير سيارة المامو جرام للكشف المبكر عن سرطان الثدي بسيدي سالم

حملة للكشف عن سرطان
حملة للكشف عن سرطان الثدي

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن إطلاق مبادرة صحة المرأة بمدينة سيدي سالم، ابتداءً من يوم الخميس المقبل لمدة 5 أيام؛ لإجراء الكشف المبكر عن سرطان الثدي من خلال توفير سيارة بجوار مستشفى سيدي سالم المركزي، ضمن المبادرات الرئاسية، واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بصحة المرأة.

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وأكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة، أن المديرية استعدت للمبادرة بتجهيز الأطقم الطبية، وسيارة المامو جرام والسونار للاكتشاف المبكر عن سرطان الثدي  للفحص من خلال المبادرات  الرئاسية ، للاطمئنان على صحة المرأة المصرية، في ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشارت إلى أن هذا تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ، وإشراف وتنفيذ دكتوره آمال حجاج، مديرة الرعاية الأساسية، ومنسق عام المبادرات الرئاسية، ومنسق عام حملة 100 يوم صحة بكفر الشيخ.

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