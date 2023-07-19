نتائج مميزة لمصر في بطولة الهابا وابا المقامة بإيطاليا |شاهد

سوديك يتألق في كرة الماء

حقق نادي سوديك نجاحاً كبيراً فى بطولة الهابا وابا أحد أهم بطولات الناشئين في كرة الماء التى أقيمت فى إيطاليا خلال الفترة من 18 يونيو إلى 3 يوليو الجاري .

وترأس بعثة نادي سوديك فى إيطاليا الكابتن أحمد عادل الذى ساعد جميع أفراد البعثة فى توفير كل متطلبات النجاح.

وفاز فريق سوديك رقم 1 بقيادة الكابتن محمد أبو جبل بالكأس والميدالية الذهبية، بالإضافة إلى الحصول على جائزة أفضل فريق مهاجم.

فيما فاز فريق سوديك 2 بقيادة محمد أبو جبل بالمركز الخامس فى الكأس الذهبي.

وفاز فريق سوديك رقم 3 بقيادة محمد الأفندي بالمركز الخامس فى الكأس الفضى.

وفارز فريق سوديك تحت 12 سنة بالمركز الثانى للكأس الفضى .. فيما فاز فريق تحت 13 سنة بالمركز الثانى للكأس البرونزي .

وتعتبر بطولة الهابا وابا هى أصعب بطولات كرة الماء على مستوى العالم وتحسب هذه النتائج لمصر فى ظل المجهودات الكبيرة التى قدمها مجلس ادارة النادي مع مدربى الفرق المختلفة وأهالى اللاعبين.