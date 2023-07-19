فريدة الشوباشي: كل جنيه بيتصرف في مصر لصالح البلد

‏قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن كل جنيه يصرف في مصر يصرف في صالح البلد ولصالح المواطن في مصر.



‏وتابعت فريدة الشوباشي خلال لقاء لها في برنامج "حديث الأخبار"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن عندما يشعر المواطن انه يسكن في سكن كريم ويتم علاجه وليس لديه خوف من المرض، لأن المواطن الذي لا يمتلك تأمين صحي بيكون مرعوب من المرض، لكن عندما يتبدل هذا الخوف بالإحساس بالثقة والأمان أمر جيد.

الرئيس السيسي

وأضافت أن عندما قال الرئيس السيسي سابقا أن "مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا كان عارف كيف سيحدث ذلك".