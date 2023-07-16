فريدة الشوباشي : السيسي يعيد لمصر مكانتها الرائدة إفريقيا.. فيديو

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي ، إن الرئيس عبد السيسي يعيد مصر لمكانتها ، وأنها رائدة ونموذج ، وأيادي خير ، وقلب محب يتمنى الرفاهية للقارة الافريقية .

وتابعت " الشوباشي " ، خلال لقائها لـ فضائية " اكسترا نيوز " ، أن افريقيا تنظر لمصر على أنها قائدة ، والعالم كله ينظر للرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه شهم ويحب بلده ، ويحب الانسانية ، ويشاهد معاناة الشعب ، ويصدر القوانين لهم .

وأضافت أن هناك أمل بأن مصر لن تمون هامشية ، وسيكون لها لة وحقوق ، مردفة : " مصر هي رمانة الميزان وهي الأساس التي استقطبت كل دول افريقيا".