مفيش انتماءات.. نجم الزمالك السابق يعلق على انتقال إمام عاشور للأهلي

أكد أمير عزمي مجاهد، لاعب الزمالك السابق، أن إدارة القلعة البيضاء فشلت في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، بدايةً من التونسي فرجاني ساسي، وانتهاءً بإمام عاشور.

وقال أمير عزمي مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، خلال برنامج "الماتش"، عبر قناة "صدى البلد"، إن انتقال إمام عاشور للأهلي احتراف لكن لا يوجد شيء في هذه الفترة يسمى انتماءات.

وأضاف: "إمام عاشور لاعب جيد.. ولكن أنا سأتكلم على نادي الزمالك.. في الفترة الأخيرة فشل في الحفاظ على فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي وطارق حامد.. نادي الزمالك في آخر السنوات احتاج لتدعيمات كثيرة ولكن دون الحفاظ على القوام الرئيسي للنادي".

وشدد قائلًا: "مينفعش فرقة باسم نادي الزمالك في أي وقت لاعب يمشي"، مستطردًا: "لا يوجد فريق يقف على لاعب".

أمير عزمي مجاهد: إدارة الزمالك فشلت في الحفاظ على القوام الأساسي للنادي

وأكد أمير عزمي مجاهد أنه لم يحزن من قبل على لاعب غادر الزمالك، كما أشاد بلاعب الزمالك محمد عبد الشافي، معتبرًا أنه من اللاعبين القلائل الذين ينطبق عليهم كلمة انتماء.

وقال لاعب الزمالك السابق إن الكثير من الجماهير يتم خداعهم بعبارات وشعارات زائفة من بعض اللاعبين.

وأشار أمير عزمي إلى أن الزمالك يحتاج إلى استقرار إداري قبل التدعيم الفني، والزمالك يحتاج أيضًا إلى استقرار فني وعدم الحديث عن الأزمات المادية.