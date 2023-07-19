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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أخبار مصر على مدار 24 ساعة..السيسي يتابع الإستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدني

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أخبار مصر..  الرئيس السيسي وجه بمواصلة الجهود المكثفة للنهوض بقطاع الطيران المدني.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

 

 

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

 

مدبولي لـ مستثمرين سياحيين: حريصون على الاستماع إلى جميع الرؤى والمقترحات.. ومستعدون للشراكة معكم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اليوم؛ اجتماعًا؛ لبحث صياغة رؤية مُستقبلية للنهوض بقطاع السياحة، وطرح تصورات زيادة الغرف الفندقية، بالتعاون مع مجموعة من المستثمرين السياحيين من القطاع الخاص؛ وذلك بحضور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، وأحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من المستثمرين السياحيين.

مؤسسات خضراء .. القوات الجوية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة

وقعت قيادة القوات الجوية بروتوكول تعاون مع جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابعين لوزارة البيئة لتحويل المؤسسات الخدمية التابعة للقوات الجوية إلى مؤسسات خضراء وذلك بحضور الفريق محمود عبد الجواد قائد القوات الجوية والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة وعدد من قادة القوات المسلحة وممثلوا وزارة البيئة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

وزير الكهرباء ومدير "روسأتوم" يفتتحان المبنى الإداري لهيئة المحطات النووية بالضبعة

استقبل الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء اليوم، الثلاثاء، بموقع المحطة النووية بالضبعة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وأليكسى ليخاتشوف، المدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية "روسأتوم"، وذلك على رأس زيارة مشتركة عالية المستوى للمحطة النووية بالضبعة.


الرئيس السيسي يتابع الإستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدني


اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، والمهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.
 

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