مؤسسات خضراء .. القوات الجوية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة

وقعت قيادة القوات الجوية بروتوكول تعاون مع جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابعين لوزارة البيئة لتحويل المؤسسات الخدمية التابعة للقوات الجوية إلى مؤسسات خضراء وذلك بحضور الفريق محمود عبد الجواد قائد القوات الجوية والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة وعدد من قادة القوات المسلحة وممثلوا وزارة البيئة.

القوات الجوية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة

القوات الجوية

ويهدف البروتوكول إلى التعاون فى الموضوعات ذات الإهتمام المشترك منها الوعى والثقافة البيئية ودمج الأبعاد البيئية بكافة المؤسسات الخدمية التابعة للقوات الجوية بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية فى حماية الأنظمة البيئية.

القوات الجوية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة

يأتي ذلك فى إطار حرص قيادة القوات الجوية على الإرتقاء بالمواصفات البيئية داخل المنشآت الخدمية والطبية التابعة لها وفقاً للمعايير والمواصفات القياسية فى ذلك المجال.