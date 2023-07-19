عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الموريتاني: «استثمار نهر السنغال» نجحت في بناء نموذج يحتذي لموارد المياه عبر الحدود

الرئيس الموريتاني
الرئيس الموريتاني

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إن بلدان منظمة استثمار نهر السنغال نجحت في بناء نموذج يحظى بالإجماع كمثال للتسيير المنسق والمتكامل لموارد المياه عبر الحدود.
وأكد الغزواني باعتباره الرئيس الدوري لمنظمة استغلال نهر السنغال - في كلمة له خلال مؤتمر للمنظمة عبر الفيديو كونفراس بثتها الرئاسة الموريتانية - أنه على الرغم من كل النجاحات التي تم تحقيقها حتى الآن، لا يزال هناك الكثير من الأشياء التي يتعين القيام بها مثل تجسيد الجانب الملاحي؛ الدعامة المفقودة بالنسبة لمنظمتنا منذ إنشائها، وبناء واستصلاح مشاريع الطاقة الكهرومائية في كوكوتامبا وجورباسي، وتطوير شبكات نقل الطاقة، والنفاذ لمياه الشرب، وتطوير الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ بشكل عام.
وأضاف الرئيس الغزواني مخاطبا الرئيس المالي آسيمي جويتا، والغيني مامادي دومبوي، والسنغالي ماكي صال "لقد تمكنت منظمتنا، على مدى خمسين عامًا، من اتخاذ خطوات حاسمة من خلال تنفيذ برامج مهمة تمثل عوامل أساسية للتنمية والتكامل والتضامن مثل سد ماننتالي، وسد ادياما، ومحطات الطاقة الكهرومائية ومحطات الفلو ولجوينا والعديد من المنشآت الملحقة أو التكميلية".
وأوضح أنها ساهمت بشكل كبير في تعزيز اندماج شعوبنا في جميع أنحاء حوض النهر، وكانت العامل الأساسي في إنتاج 400 ميجاواط من الطاقة الكهرومائية النظيفة والرخيصة.
وصادق قادة دول نهر السنغال في ختام مؤتمرهم على مقترح الرئيس الموريتاني بإنشاء بنك متعدد الأطراف للتنمية لتسهيل تعبئة الموارد، خدمة لتنمية حوض نهر السنغال.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

17 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بعد وصول العظمى 45

«الحق اتجوز دلوقتي»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

أوسوريو يُطيح بـ 5 لاعبين خارج الزمالك |أسماء مدوية

تعليق مؤثر من شيكابالا عقب انضمام إمام عاشور للأهلي

سعر الدولار يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور عالميًا|وهذا ثمنه بالبنوك

بعد إمام عاشور وسوزا.. ما هي صفقة الأهلي الجديدة بالميركاتو الصيفي؟

تراجع غير مسبوق.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 19-7-2023

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس .. تفاصيل

ترشيحاتنا

مقتل مسلحين اثنين من جماعة موالية لإيران وجندي سوري بالقصف الإسرائيلي قرب دمشق

46 درجة مئوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم الأربعاء

الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء موجة ارتفاع درجات الحرارة.. تفاصيل

25 جنيها رسوم وضرائب على سيارات الأجرة في قانون المرور

أيمن أشرف يكشف تفاصيل جلسة الخطيب معه قبل الرحيل

مقاتلو فاجنر يدخلون بيلاروسيا بعدد من المركبات العسكرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أطباء يستخدمون أكياس الثلج لعلاج مرضى ارتفاع درجات الحرارة بأمريكا

بجسدي آلام كثيرة| ماذا قال الإبراشي في آخر رسالة له.. ولماذا نُشرت الآن؟

ارتداء سماعات الأذن يقي كبار السن من مرض مميت | دراسة صادمة  

بالمشروبات والأعشاب.. كيف يمكنك علاج الضغط المنخفض؟

فيديو

قرصة ودن.. منتج يعترف بعمل سحر لـ فيفي عبده.. وهذا رد الأزهر|فيديوجراف

«خانّي مع ممثلة مشهورة».. ريم طارق تفضخ حسن شاكوش على الهواء.. فيديوجراف

خلصت على عيالها التلاتة.. سبب غريب وراء حادث سوهاج

أعراضه غريبة.. انتشار مرض خطير في قنا ووزارة الصحة تكشف التطورات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ