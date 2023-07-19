بيرسم بالعسل والشاي.. الفنان أحمد الشافعي في ضيافة صباح البلد| فيديو

خصص برنامج صباح البلد من تقديم داليا أيمن والمذاع عبر فضائية صدى البلد فقرة خاصة ومختلفة، حيث استضافت الفنان والرسام أحمد الشافعي، والمعروف عنه استخدام أدوات غير تقليدية في الرسم، وتحدث عن بداية اكتشافه لموهبته، كما عرض بعضًا من أعماله الفنية.



وقال “الشافعي” إنه اكتشف موهبته في الرسم منذ صغره ولقى تشجعيًا كبيرًا من قبل معلميه، ومع دخوله مرحلة الجامعة بدأ في الالتحاق بعددًا من الدورات حتى يتعلم أصول الرسم.





وتابع أنه بدأ الرسم بالطريقة التقليدية وهي استخدام الأقلام الرصاص؛ ولكنه فضل أن يتطور واستخدام أدوات غير تقليدية مثل العسل والشاي والحبر.