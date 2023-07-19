ما مصير مقرات الوزارات بعد نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية؟|برلماني يكشف مفاجأة

قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ أن السياحة حاليًا تواجه تحديان رئيسيان هما مقاعد الطيران والغرف الفندقية، متابعًا أنه يتم التعامل معهما من خلال تطوير الطيران العارض وسيتم زيادة الغرف الفندقية من خلال استخدام كافة المقرات الحكومية والتي تم نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة لزيادة السعة الفندقية وهذا وفق ما أعلنته الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

وأضاف “ القط” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” من تقديم الإعلامية هند النعساني والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، إن وزارة السياحة أعلنت هدفها وهو وصول عدد السياح لـ 30 مليون سائح في 2028، لافتًا إلى أن الوتيرة التي تعمل بها الوزارة تشير أنها في طريقها لتحقيق هذا الهدف.



وأوضح أنه لتحقيق هذا الهدف كان لا بد من توفير الاستقرار الأمني والبنية التحتية وتوفير الطاقة ووسائل المواصلات التي تعمل على فتح أنواع جديدة من السياحة غير السياحة الشاطئية.

