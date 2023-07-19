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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع سير العمل في منظومة التغيرات المكانية ورصد مخالفات البناء

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعاً لمتابعة سير العمل في منظومة المتغيرات المكانية وجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمجابهة البناء المخالف، والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ورصد المخالفات من صور الصور الفضائية.

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جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، والدكتور أحمد سعيد، مدير مركز الجيومكانية الرئيسي بالمحافظة، والمهندس حسين موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، وعلي سلامة، رئيس مدينة مسير، ووائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، وأيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، والمهندسة مروة عثمان أبو شامة، رئيس قسم التقارير والتحليلات بالمركز الرئيسي للجيومكانية.

واستعرض اللواء جمال نور الدين،  محافظ كفر الشيخ  الموقف بالنسبة لما تم رصده من حالات ، مؤكداً على ضرورة تضافر جهود كل الأجهزة التنفيذية لمجابهة التعدي بالبناء المخالف والتصدي لها في المهد وضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء مراكز ومدن المحافظة، لما يتم رصده والاستعانة بالمنظومة، للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع البناء العشوائي، مشيراً إلى أن المنظومة تعتمد على الصور الفضائية في تحديد مواقع التغيرات في العمران، ويتم ذلك بمعرفة مركز تحليل الصور الفضائية بإدارة المساحة العسكرية بشكل يومي.

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