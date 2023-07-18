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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلص عليه وسرق التوكتوك.. ضبط المتهم بإنهاء حياة طالب جامعي بكفر الشيخ

ضبط متهم
ضبط متهم

ضبطت مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ بالتنسيق والاشتراك مع فرع الأمن العام، المتهم بإنهاء حياة عبد الله عزت، طالب بجامعة كفر الشيخ، واستولى على مركبة التوكتوك الخاص به.

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وتبين أن المتهم «على.م» 29 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة قسم ثان شرطة كفر الشيخ، وله معلومات جنائية، وارتكب الواقعة بهدف سرقة التوكتوك الخاص بالمجني عليه أثناء توصيله.

 

وكشفت التحريات، أن المتهم سبق أن استقل التوكتوك الخاص بالمجني عليه، ولديه به سابق معرفة، ونظرًا لمروره بضائقة مالية، اختمرت في رأسه فكرة سرقة التوكتوك الخاص بالمجني عليه، وما أن شاهده يسير بالتوكتوك في أحد أحياء مدينة كفر الشيخ، فطلب توصيله إلي مكان ناءٍ، في المنطقة الواقعة بين القنطرة البيضاء وكفر عسكر.


وتبين أن المتهم عندما قام بالاستيلاء على هاتف المجني عليه، والتوكتوك الخاص به، ومبلغ مالي، مشهراً سلاحه الأبيض، فقاومه المجني عليه، فقام المتهم بطعنه في رقبته بجرح قطعي وطعنات متفرقة في البطن والظهر، خشية افتضاح أمره، ثم قام بإلقاء جثته في مياه ترعة كفر عسكر، المتاخمة للزراعات في منطقة القنطرة البيضاء دائرة قسم أول كفر الشيخ، ولاذ بالفرار. 

وكشفت التحريات قيام المتهم ببيع التوكتوك الخاص بالمجني عليه، لتاجر بقرية العباسية مركز الرياض، بمبلغ 7500 جنيه لشخص يدعي «م.ع»، تم القبض عليه، وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 2761 إداري قسم أول شرطة كفر الشيخ، وأخطرت جهات التحقيق.

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