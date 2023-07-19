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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نبيل الحلفاوي لـ إمام عاشور: اسأل كهربا عن الفوارق

كهربا وإمام عاشور
كهربا وإمام عاشور

وجه الفنان نبيل الحلفاوي، رسالة إلي اللاعب إمام عاشور عقب انضمامه إلي النادي الأهلي، قادمًا من ميتيلاند الدنماركي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

 وكتب نبيل الحلفاوي: “أهلا بك في القلعة الحمراء. ‏كل اللي فات كوم.. واللي جاي كوم تاني. ‏ميلاد جديد.. ونهج مختلف كلية”.
وتابع الحلفاوي: “‏تستطيع يا كابتن أن تستوعبه أسرع بسؤال كهربا عن الفوارق. وكلها لصالحك بالتأكيد. ‏ننتظر المزيد من تفجير موهبتك والمزيد من التألق إن شاء الله”.

وأعلن النادي الأهلي رسميا عن ضم إمام عاشور قادما من نادي ميتلاند الدنماركي لمدة 5 مواسم قادمة.

يأتي ذلك بعد ما أعلن نادي ميتلاند الدانماركي انضمام إمام عاشور إلى صفوف النادي الأهلي رسميًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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