بسبب إيقاف القيد.. تأجيل ملف الراحلين بنادي الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تأجيل الجهاز الفني لمناقشة ملف إعارة بعض اللاعبين الشباب بالنادي في فترة الانتقالات الصيفية لحين حل أزمة منع النادي من قيد وسداد مستحقات نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وأكد مصدر بالنادي أن الجهاز الفني يفضل الانتظار لحين حل أزمة القيد على أن يناقش بعدها فكرة إعارة بعض لاعبي الفريق الشباب لأندية الدوري لاكتساب المزيد من الخبرات حال إبرام صفقات جديدة.

يذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة لمدة 5 أيام من التدريبات الجماعية عقب مواجهة فاركو الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.