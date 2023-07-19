رئيس القضاء الأعلى يستقبل نظيره لمجلس الدولة لتقديم التهنئة على تولى منصبه الجديد

استقبل القاضى حسنى عبد اللطيف- رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى صباح اليوم الأربعاء بمكتبه بدار القضاء العالى المستشار عادل فهيم- رئيس مجلس الدولة وأحمد عبد التواب- النائب الأول لرئيس مجلس الدولة والسيد المستشار أحمد عبود- رئيس محكمة القضاء الإدارى و المستشار حسونه توفيق- رئيس المحاكم التأديبية والإدارية و المستشار أحمد حامد- رئيس التفتيش الفنى و المستشار عصام شعراوى مستشار رئيس مجلس الدولة للعلاقات والاعلام وذلك لتقديم التهنئة على تولى منصبه الجديد. وتبادلا التهنئة بحلول العام الهجرى الجديد.

كما حضر اللقاء المستشار أحمد رفعت - نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى و المستشار خالد فاروق- نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والاعلام.

يذكر أن القاضى حسنى عبد اللطيف استقبل خلال الأيام الماضية منذ توليه مهام منصبه عدد كبير من الشخصيات القضائية الهامة لتقديم التهنئة.