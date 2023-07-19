نشرة الحوادث| مواعيد وشروط التقديم لكلية الشرطة..سقوط نصاب العقارات.. وكشف لغز مقتل سيدة القليوبية

نشر قسم الحوادث بصدى البلد عددا من الأخبار الهامة من بينها:

تعرف على مواعيد التقديم في كلية الشرطة 2023

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية علـى قبـول دفعـة جـديـدة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة لعام 2023/2024.

أعلن اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية لأكاديمية الشرطة، أنه سيتم بدء التقديم في كلية الشرطة لهذا العام من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الثانوية الأزهرية للعام السابق 2022 والحاصلين على الشهادة الثانوية من الخارج والدبلومات الاجنبية للعام 2022 والحصالون على شهادة الليسانس فى الحقوق "ذكور - اناث" وبكالريوس التربية الرياضية اناث للعام السابق 2022 والحاصلون على المؤهلات الجامعية "بكالوريوس- ليسانس- ماجستير- دكتوراه" فى التخصصات التى تمثل احتياجا لقطاعات الوزارة ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو حتى يوم الخميس 10 اغسطس 2023.

https://www.elbalad.news/5850320

ضبط مستريح عقارات نصب على المواطنين في ٢٠ مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم والاستيلاء عليها ، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال المقاولات العمومية والمضاربة بالبورصة مقابل أرباح شهرية متفق عليها "على خلاف الحقيقة"

.https://www.elbalad.news/5850129



تفاصيل صادمة في مقتل سيدة بالقليوبية

من المعروف أنه لا يوجد أي بيت لا يخلو من الشجار والمشكلات التى قد تحدث بين الأزواج فكل هذه أمور طبيعية، ولكن أن تتطور الخلافات إلى قتل أحدهما للآخر فهذا هو الأمر غير الطبيعي والذي يحتاج إلى وقفة من الدولة والمجتمع بالقانون.

في هذه الواقعة التي جرت تفاصيلها في محافظة القليوبية، وتحديدا في نطاق قسم الخانكة، تطورت الخلافات بين زوج وزوجته، إلى قيام الزوج بمنتهي القسوة والوحشية بضرب زوجته بـ"الشومة" على رأسها عدة مرات حتى سقطت غارقة في دمائها.

https://www.elbalad.news/5849755