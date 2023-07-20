عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ 3500 جنيه فقط .. اشتر أفضل موبايل OPPO للفئة المتوسطة

بـ 3500 جنيه فقط..اشتري
بـ 3500 جنيه فقط..اشتري أفضل موبايل OPPO للفئة المتوسطة

نحن على وشك الاقتراب من مواسم الأعياد والتخفيضات كما أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يوليو.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف أوبو OPPO A17K من موقع Flipkart الهندي ليصل سعره إلى 9499 روبية هندية (أي ما يعادل 3500 جنيه مصري).

بـ 3500 جنيه فقط..اشتري أفضل موبايل OPPO للفئة المتوسطة

مواصفات هاتف OPPO A17K


يأتي هاتف OPPO A17k بشاشة قياس 6.56 بوصة بجودة عرض HD + ، ويوفر معدل تحديث 60 هرتز وذروة سطوع تبلغ 600 شمعة، كما يوجد قارئ  لبصمات الأصابع مثبت على الجانب مضمن في زر الباور، كما أن  الجهاز مقاوم للماء عبر معيار IPX4.

يحتوي هاتف OPPO A17k على كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 5 ميجابكسل. وهناك العديد من الميزات المتعلقة بالكاميرا بالهاتف.

يعمل هاتف OPPO A17k بمعالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية نوع Helio G35، الذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 3 جيجا بايت مع ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية بسعة 4 جيجا بايت، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجا قابلة للتوسعة حتى 1 تيرابايت عبر فتحة بطاقة microSD.  

ويحتوي هاتف OPPO A17k على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة،  يعمل بواجهة مستخدم ColorOS 12.1 المستندة إلى نظام تشغيل Android 12 .

OPPO OPPO A17k مواصفات هاتف Oppo A17K flipkart أوبو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 درجة دفعة واحدة | الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

في كيس قمامة| لماذا أرسل الزمالك درع الدوري للأهلي بطريقة مهينة؟.. اعرف الحكاية

أميرة الذهب |360 ثانية تكشف حيلة 3 سيدات لسرقة محل مجوهرات شهير بأكتوبر..صور

بيان عاجل من السويد بعد اقتحام سفارتها في العراق

تصرّف مفاجئ من إمام عاشور مع كهربا في تتويج الأهلي بدرع الدوري

جلسة في الأهلي لحسم انتقال الشناوي للنصر السعودي

سيناريو في الأهلي لضم زيزو .. واللاعب يطلب 30 مليون جنيه للتوقيع

وزير الكهرباء يكشف موعد انتهاء أزمة الانقطاع المتكرر للتيار

موضوعات متعلقة

دوّر في دولابك..لو معاك iPhone قديم تقدر تبيعه بـ 6 مليون جنيه

لو بتفكر تشتريه.. موبايلات سامسونج الغالية تعاني من مشكلة جذرية

ميزة الرسائل و DMs في threads..الطريقة هنا

لو عايز تبقى بلوجر مشهور.. فيسبوك يعلن ميزات جديدة ستساعدك في ذلك

إيلون ماسك.. أغنى رجل في العالم بدون مشاعر

متشتريش دلوقتي..ألوان شبابية وعصرية لهواتف iPhone 15

لن تصدق عينيك.. أحدث وأرخص موبايل سامسونج في السوق المصري

عرض الموسم..خصم 40% على تحفة هواتف أوبو Oppo Reno

ترشيحاتنا

«اشتري شبكتك الجرام نزل 700 جنيه»|هبوط قياسي بأسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على القرم

تحذير صادم من صندوق النقد بشأن ارتفاع الدولار عالميا

تعرف على سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 20-7-2023

بـ 3500 جنيه فقط .. اشتر أفضل موبايل OPPO للفئة المتوسطة

50 ألف جنيه غرامة نقل أدوات محظور تداولها بقانون المرور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو يثير الجدل لملياردير يقوم برفع سيارته إلى شقته

وفاة يوتيوبر شهيرة عن عمر يناهز الـ 22 عامًا لإصابتها بمرض غير متوقع

الزمالك فشل في خطفه|نجم الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة.. ولهذا السبب لم تتم

في كيس قمامة| لماذا أرسل الزمالك درع الدوري للأهلي بطريقة مهينة؟.. اعرف الحكاية

فيديو

مقطع فيديو لسرقة شاحنة بداخلها طفل رضيع في بوسطن .. اعرف القصة كاملة

بعد سنوات من الانقطاع.. حسام عاشور يكشف سبب تواجده في مقر الأهلي

ثلث اقتصاد العالم..كل ما تريد معرفته عن مجموعة بريكس المنافس الشرس للغرب..فيديوجراف

السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء بشكل متكرر| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ