بـ 3500 جنيه فقط .. اشتر أفضل موبايل OPPO للفئة المتوسطة

نحن على وشك الاقتراب من مواسم الأعياد والتخفيضات كما أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يوليو.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف أوبو OPPO A17K من موقع Flipkart الهندي ليصل سعره إلى 9499 روبية هندية (أي ما يعادل 3500 جنيه مصري).

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مواصفات هاتف OPPO A17K



يأتي هاتف OPPO A17k بشاشة قياس 6.56 بوصة بجودة عرض HD + ، ويوفر معدل تحديث 60 هرتز وذروة سطوع تبلغ 600 شمعة، كما يوجد قارئ لبصمات الأصابع مثبت على الجانب مضمن في زر الباور، كما أن الجهاز مقاوم للماء عبر معيار IPX4.

يحتوي هاتف OPPO A17k على كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 5 ميجابكسل. وهناك العديد من الميزات المتعلقة بالكاميرا بالهاتف.

يعمل هاتف OPPO A17k بمعالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية نوع Helio G35، الذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 3 جيجا بايت مع ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية بسعة 4 جيجا بايت، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجا قابلة للتوسعة حتى 1 تيرابايت عبر فتحة بطاقة microSD.

ويحتوي هاتف OPPO A17k على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، يعمل بواجهة مستخدم ColorOS 12.1 المستندة إلى نظام تشغيل Android 12 .